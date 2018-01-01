Зианджа сменила имидж, и поразила фанатов глубоким декольте

Певица остригла длинные волосы.

Зианджа поделилась фото обновленного образа Фото: пресс-служба канала "1+1"

Певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель) поразила поклонником новым образом – она сделала прическу каре и отпустила челку.

Также Зианджа похвасталась упругой грудью – платье с бретелями на плечах выгодно подчеркнуло бюст артистки. Фото с обновленным имиджем певица поделилась на своей странице в Instagram.

"Сколько бы преград и высоких стен мне не приходилось разрушать на своем пути, как бы ни было тяжело, больно и одиноко - я не прекращала верить и надеяться. Сколько бы раз мне не говорили нет - я не сдавалась. Когда тобой по-настоящему движет любовь, где нет места злости, жадности и зависти - тебя не остановить и не сломать", - написала певица.

Поклонники восхитились новым образом певицы, отметив, что ей такая прическа к лицу.

"Ооо новая прическа, круто", "Грудь очень красивая", "Господи, какая же ты красивая, а твои веснушки вообще кайф", "Солнышко прям", - писали юзеры.

Зианджа показала обновленный образ, и похвасталась декольте instagram.com/ziasphere

Ранее Зианджа рассказала о желании иметь семью и детей.

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