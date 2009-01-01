Злата Огневич едва не поссорилась с любимым из-за индийской свадьбы

Немало месяцев понадобилось Злате, чтобы найти компромисс в ситуации со своим любимым человеком и не потерять детали клипа, в которых весь смысл.

Съемки клипа "За літом, за весною" проходили еще в начале июля 2016 года , но на многочисленные вопросы журналистов Злата говорила о том, что в видео много графики и ее прорисовывает команда из Польши во главе с режиссером Юрием Морозовым.

Помимо этой задержки по выходу клипа была еще одна — самая важная.

Страстные объятия и поцелуи Златы с главным героем — очаровательным индусом — не только эпатировали, но и вызвали противоречия в отношениях Златы с ее любимым, который и без того постоянно ревнует артистку к мужчинам-поклонникам.

Увидев черновой вариант видео "За літом, за весною" молодой человек артистки был, мягко говоря, недоволен ситуацией, так как в клипе присутствовали кадры свадьбы и прочих атрибутов этой церемонии... Немало месяцев понадобилось Злате, чтобы найти компромисс в ситуации со своим любимым человеком и не потерять детали клипа, в которых весь смысл.

И вот наконец-то Злата Огневич все же смогла найти решение относительно пикантных кадров в видео "За літом, за весною" и в итоге презентация этого неоднозначного клипа все же состоялась.

По словам артистки, посыл этого видео за полгода немного изменился. Если ранее она просто хотела воплотить обряд индийской свадьбы и показать истории людей, которые умеют радоваться жизни, то сейчас эта видеоработа стала символом ее любви и умения находить компромисс во имя отношений.

Напомним, Злата Огневич перепела песню Скрябина.