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Злата Огневич похвасталась стильными нарядами на отдыхе в Италии, опубликованы фото

Сегодня, 13:25
Злата Огневич, Италия < >
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1 / 10 "Римские каникулы" Златы Огневич.

Злата позируя в модных нарядах на фоне старых улочек Рима.

Злата Огневич, Италия
"Римские каникулы" Златы Огневич.
Известная украинская певица Злата Огневич проводит летние каникулы в Италии и восхищает своими  стильными нарядами. 

Артистка активно постит на своей страничке в соцсети красочные фотографии на фоне старых улочек Рима, позируя при этом в модных нарядах, пишет Viva.

"И снова я в Риме, и вновь скажу, что этот город любви, красоты, истории и вкуснейшей кухни — мой любимый...", — написала певица.

"Красное платье по талии и стильно завязанный платок на голове, рваные джинсы и кофта с голыми плечами, ультрамодные в этом сезоне кюлоты, разноцветные сарафаны и, конечно же, солнцезащитные очки — каждый образ Златы получается стильным и по-настоящему летним", — отмечает издание.

Ранее сообщалось, как Злата Огневич устроила дискотеку в ночном лесу.

 

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Злата Огнечич, отдых, Италия, наряды
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