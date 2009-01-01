Злата Огневич похвасталась стильными нарядами на отдыхе в Италии, опубликованы фото

Злата позируя в модных нарядах на фоне старых улочек Рима.

"Римские каникулы" Златы Огневич.

Известная украинская певица Злата Огневич проводит летние каникулы в Италии и восхищает своими стильными нарядами.

Артистка активно постит на своей страничке в соцсети красочные фотографии на фоне старых улочек Рима, позируя при этом в модных нарядах, пишет Viva.

"И снова я в Риме, и вновь скажу, что этот город любви, красоты, истории и вкуснейшей кухни — мой любимый...", — написала певица.

"Красное платье по талии и стильно завязанный платок на голове, рваные джинсы и кофта с голыми плечами, ультрамодные в этом сезоне кюлоты, разноцветные сарафаны и, конечно же, солнцезащитные очки — каждый образ Златы получается стильным и по-настоящему летним", — отмечает издание.

Ранее сообщалось, как Злата Огневич устроила дискотеку в ночном лесу.