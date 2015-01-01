Злата Огневич после грандиозного концерта во дворце "Украина" выпустила новый хит

Зимний трек от украинской артистки звучит на украинском языке и называется "Новорічне диско".

Злата Огневич Пресс-служба

Совсем недавно прогремел первый сольный концерт Златы Огневич на главной площадке страны , но после длительных и насыщенных подготовок и самого выступления, артистка продолжила усердную работу и выпустила новогодний трек "Новорічне диско".

Песня "Новорічне диско" была написана несменным автором репертуара Златы Огневич — композитором Михаилом Некрасовым.

А над словами к песне работала сама Злата. Именно она и придумала эту запоминающуюся рифму: "Шалені танці — у вишиванці". Кстати, это уже не первая песня, стихи к которой написала артистка — текст к знаменитой композиции "Запали вогонь" тоже ее авторства.

За несколько недель до Нового года песня Златы Огневич уже ворвалась в радиоэфиры украинских радиостанций.

"Такая песня появилась у меня неспроста. Я обожаю фанк и приятно видеть, что он снова в тренде во всём мире! Под эту музыку нужно просто танцевать и улыбаться", — комментирует выход новой песни певица Злата Огневич.

Напомним, Макс Барских презентовал клип на песню "Туманы".