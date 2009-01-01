Злата Огневич в Каннах устроила допрос Антонио Бандерасу, Еве Лонгории и Пэрис Хилтон

Певица побывала на самых громких светских вечеринках.

Злата Огневич и Ева Лонгория Пресс-служба

Украинская артистка Злата Огневич на несколько дней съездила в Канны ради эксклюзивного репортажа для программы "Світське життя".

В рамках своего визита со съемочной группой одного из самых рейтинговых шоу в Украине Злата Огневич побывала на самых громких светских вечеринках и премьерах юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля.

За пять дней пребывания на Каннском кинофестивале Злата Огневич успела не только познакомиться со многими мировыми знаменитостями, но и лично пообщаться с ними для сюжета в программе, которую ведет Катя Осадчая.

Украинские зрители, смотревшие выпуск "Свістьке життя" увидели, как Злата спела для Антонио Бандераса и получила немало комплиментов от Пэрис Хилтон и Евы Лонгории. К слову, последняя отметила талант артистки в роли ведущей и была искренне удивлена, что именно с ней состоялось первое интервью в жизни Златы Огневич.

"Признаюсь, это был мой дебют в роли журналиста, ведь в Украине я певица, поэтому я очень нервничала перед нашей встречей", — искренне призналась Злата Огневич в конце интервью.

"Серьезно? Дебют? Вы отлично справились", — не скрывала своего удивления голливудская актриса Ева Лонгория.

Кроме того, Злата успела пообщаться с Антонио Бандерасом, Пэрис Хилтон и ее новым бойфрендом, бабушка которого из Украины, турецкой актрисой Мерьем Узерли, победительницей "Евровидения 2010" Леной Майер-Ландрут, украинской супермоделью Алиной Байковой и многими другими.

Напомним, Злата Огневич стала хедлайнером открытия Eurovision Village на Майдане.