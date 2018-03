"Знаешь, дорогой, ведь ты даже не второй". Каменских в новом клипе предстала соблазнительной студенткой

Певица взбудоражила фанатов сменой образов в новом клипе.

Мокрая футболка и образ роковой красотки: Каменских выпустила клип на нашумевшую песню "Дай мне". Настя Каменских выпустила новый клип на песню с названием "Дай мне".

Видео было опубликовано на официальном канале певице в YouTube. Поскольку творческие пути Потапа и Насти временно разошлись, Каменских взяла себе псевдоним NK и занимается сольным творчеством.

Это уже второй сингл сольного проекта Каменских. В клипе на хит "Дай мне" она представа в новом образе - соблазнительной студентки. Также она во время съемок отказалась от фирменных кудряшек, представ с распрямленными волосами.

"Иногда из-за гордости мы сами портим отношения, не даем друг другу объясниться и ставим точку там, где место многоточию. Каждый из нас заслуживает на второй шанс, имеет право объясниться и быть услышанным. Ведь, начав все с чистого листа, можно создать новую прекрасную историю любви. Сделайте первый шаг, дайте second chance своему будущему", - прокомментировала новый хит Каменских.

Текст песни Настя Каменских - "Дай мне":

И если ты дашь мне еще second chance

Тогда танцуем мы с тобою first dance

И если ты дашь мне еще второй шанс

То первый танец мы танцуем для нас

Дай мне, Дай мне, Дай мне

Дай мне, Дай мне

Аha yeah, Аha yeah, Аhа yeah

Give it to me, baby

Aha yeah

Я не буду падать к твоей ноге

Не моя помада на твоей руке

Give it to me, baby

Aha yeah

Yeah

Aha Aha

В мое море не впадет твоя река

Ты меня от горя не оберегал

Ты Корея Северная

Я Америка

Знаешь, дорогой

Ведь ты даже не второй

Потеряешь шанс

Обязательно свой

Знаешь, дорогой

Ведь ты даже не второй

Потеряешь шанс

Обязательно свой

Все стало не так, когда рядом тебя со мной не стало

Был бы второй шанс я бы сразу тебе сказала

И если ты дашь мне еще second chance

Тогда танцуем мы с тобою first dance

И если ты дашь мне еще второй шанс

То первый танец мы танцуем для нас

Дай мне, Дай мне, Дай мне

Дай мне, Дай мне, Дай мне

Дай мне, Дай мне, Дай мне

Дай мне, Дай мне, Дай мне

Give it to me, baby

Аha аhа

Я не буду ползать у тебя в ногах

Ты, наверное, перепутал берега

В мое море не впадет твоя река

Все стало не так, когда рядом тебя со мной не стало

Был бы второй шанс я бы сразу тебе сказала

И если ты дашь мне еще second chance

Тогда танцуем мы с тобою first dance

И если ты дашь мне еще второй шанс

То первый танец мы танцуем для нас

Дай мне, Дай мне, Дай мне, Дай мне

Дай мне, Дай мне, Дай мне, Дай мне

Give it to me, baby

И если ты дашь мне еще второй шанс

То первый танец мы танцуем для нас

Дай мне, Дай мне, Дай мне, Дай мне

Дай мне, Дай мне, Дай мне, Дай мне