Знаменитая бурлеск-дива Дита фон Тиз вновь надела украинскую вышиванку

Дита выбрала белую вышиванку с красной вышивкой от дизайнера Виты Кин.

Дита фон Тиз Instagram

Королева бурлеска Дита фон Тиз оказалась поклонницей украинкой вышиванки.

Она снова порадовала фанатов lookом в вышитом платье.

Снимок звезда разместила у себя на странице в Instagram.

Дита выбрала белую вышиванку с красной вышивкой от дизайнера Виты Кин.

Подписью к кадру Дита рассказала, что в этом городе должно состояться ее шоу. Многочисленными комментариями фаны отметили, что обольстительной звезде очень идет такая одежда.

Кстати, бурлеск-дива уже не первый раз одевает платье этого бренда. В прошлом году Дита показала белое платье с яркой синей вышивкой.

Hanging out with my fans here in #miami at #wynwood #artoftheteese #burlesque show tomorrow night at the Fillmore, just a few balcony seats left! by @davegrutman Dress by @vitakin_originals Публикация от Dita Von Teese (@ditavonteese) Авг 31 2017 в 2:02 PDT

Напомним, Деми Мур появилась в новом фильме в вышиванке от Vita Kin.