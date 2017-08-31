Сегодня, 15:02 RSS

Знаменитая бурлеск-дива Дита фон Тиз вновь надела украинскую вышиванку

Сегодня, 14:04

Дита выбрала белую вышиванку с красной вышивкой от дизайнера Виты Кин.

Дита фон Тиз
Дита фон Тиз Instagram
Королева бурлеска Дита фон Тиз оказалась поклонницей украинкой вышиванки.

Она снова порадовала фанатов lookом в вышитом платье.

Снимок звезда разместила у себя на странице в Instagram.

Дита выбрала белую вышиванку с красной вышивкой от дизайнера Виты Кин.

Подписью к кадру Дита рассказала, что в этом городе должно состояться ее шоу. Многочисленными комментариями фаны отметили, что обольстительной звезде очень идет такая одежда.

Кстати, бурлеск-дива уже не первый раз одевает платье этого бренда. В прошлом году Дита показала белое платье с яркой синей вышивкой.

 

Напомним, Деми Мур появилась в новом фильме в вышиванке от Vita Kin.

Теги:  
Дита фон Тиз, бурлеск, украинская вышиванка, Вита Кин
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...