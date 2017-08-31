Знаменитая бурлеск-дива Дита фон Тиз вновь надела украинскую вышиванку

Дита выбрала белую вышиванку с красной вышивкой от дизайнера Виты Кин.
Она снова порадовала фанатов lookом в вышитом платье.
Снимок звезда разместила у себя на странице в Instagram.
Дита выбрала белую вышиванку с красной вышивкой от дизайнера Виты Кин.
Подписью к кадру Дита рассказала, что в этом городе должно состояться ее шоу. Многочисленными комментариями фаны отметили, что обольстительной звезде очень идет такая одежда.
Кстати, бурлеск-дива уже не первый раз одевает платье этого бренда. В прошлом году Дита показала белое платье с яркой синей вышивкой.
Напомним, Деми Мур появилась в новом фильме в вышиванке от Vita Kin.