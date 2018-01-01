У известной спортсменки лопнула грудь во время соревнований

У известной рестлерши во время одного из боев просто лопнули оба силиконовых импланта.

Рестлерша всю жизнь мечтала о большой груди Эшли Флэр/Инстаграмм

Одна из известных во всем мире рестлерш Эшли Флэр, получившая в свое время немало титулов, призналась журналистам, что прервала свою карьеру из-за лопнувших силиконовых имплантов

32-летняя спортсменка рассказала, что давно мечтала о большой груди.

"У меня никогда не было груди. И когда я начала заниматься рестлингом, у меня были импланты. Во время одного из боёв они просто хлопнули – на следующее утро я проснулась и заметила, что грудь исчезла", - рассказала спортсменка metronews.

Инцидент не обеспокоил Флэр, которая решила, что она просто заменит импланты. Однако, в какой-то момент у неё возникли болезненные ощущения в груди. Поход к доктору привел к маммографии - и вот там-то выяснилось, что у неё остались внутри груди остатки силикона, который "просто там плавал".

В результате четыре недели назад женщине пришлось перенести операцию по удалению остатков имплантов.

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