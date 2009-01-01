Знаменитый голливудский актер начал писать книги

Хэнкс сообщил, что начал писать сборник в 2015-м.

Том Хэнкс EPA / UPG

60-летний Том Хэнкс объявил, что работает над первой книгой, которая будет состоять из 17 рассказов, написанных на разных печатных машинках из коллекции артиста.

Об этом пишет ivona, ссылаясь на NME.

Книга будет опубликована в октябре. Хэнкс сообщил, что начал писать сборник в 2015-м.

"За два года работы над книгой я снимался в фильмах в Нью-Йорке, Берлине, Будапеште, Атланте, и все это время писал. Я писал в отелях во время пресс-туров, в отпуске, в самолетах, дома, в офисе. Когда мне удавалось утрясти расписание, я писал с утра и до часу ночи", — рассказал звезда фильма Форрсет Гамп.

Один из рассказов будет повествовать об "иммигранте, который приезжает в Нью-Йорке после того, как его жизнь была разрушена из-за гражданской войны".

Напомним, новая книга о Гарри Поттере популярней пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта".