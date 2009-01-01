Знаменитый голливудский актер начал писать книги

Хэнкс сообщил, что начал писать сборник в 2015-м.
Об этом пишет ivona, ссылаясь на NME.
Книга будет опубликована в октябре. Хэнкс сообщил, что начал писать сборник в 2015-м.
"За два года работы над книгой я снимался в фильмах в Нью-Йорке, Берлине, Будапеште, Атланте, и все это время писал. Я писал в отелях во время пресс-туров, в отпуске, в самолетах, дома, в офисе. Когда мне удавалось утрясти расписание, я писал с утра и до часу ночи", — рассказал звезда фильма Форрсет Гамп.
Один из рассказов будет повествовать об "иммигранте, который приезжает в Нью-Йорке после того, как его жизнь была разрушена из-за гражданской войны".
Напомним, новая книга о Гарри Поттере популярней пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта".