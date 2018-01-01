Знаменитый "терминатор" сыграет в украинском фильме о Захаре Беркуте

Патрик уже похвастался в Instagram сделанными в Украине фотографиями.

В Украину прибыл американский актер Роберт Патрик, прославившийся своей ролью "жидкого терминатора" Т-1000 в "Терминаторе-2".

Актер приехал на съемки в новом украинском фильме "Захар Беркут", где ему досталась главная роль.

Как сообщает ТСН, режиссером исторической ленты по повести Ивана Франка стал Ахтем Сеиталбаев.

Патрик уже похвастался в Instagram сделанными в Украине фотографиями. В частности, он успел побывать на озере Синевир и во Львове.

Напомним, режиссер нового "Терминатора" определился с актером на главную роль. Названа также дата премьеры киноленты.

Как ранее сообщалось, сюжет нового фильма пока неизвестен. Однако ожидается, что фильм продолжит сюжетную линию франшизы.

Напомним, 70-летний актер, звезда фильмов о Терминаторе и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер недавно перенес операцию на сердце.

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