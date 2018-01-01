"Зорян Сталлоне": советник Авакова вызвал ажиотаж в Сети полуголым фото с отдыха

47-летний Зорян Шкиряк взволновал юзеров Facebook своим внешним видом.
На своей странице в Facebook советник Авакова поделился снимком с отдыха в Закарпатье – на нем 47-летний Шкиряк запечатлен в одних плавках.
"В выходной день наслаждаемся ярким солнышком и чистым, свежим воздухом живописного Закарпатья. Украина прекрасная!", - подписал фото Шкиряк.
Юзеры Facebook стали активно обсуждать физическую форму советника Авакова.
"Зорян Сталлоне. Младший брат Сильвестра", - написал Вадим Саввон. "О мальчик в трусиках", - отметил Андрей Дзындзя. "Да что же это вы так женщин возбуждаете?", - спросила Мария Соломонова.
Ранее советник Авакова подшутил над своим днем рождения.
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