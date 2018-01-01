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"Зорян Сталлоне": советник Авакова вызвал ажиотаж в Сети полуголым фото с отдыха

Сегодня, 13:03

47-летний Зорян Шкиряк взволновал юзеров Facebook своим внешним видом.

Шкиряк
Зорян Шкиряк похвастался полуголым фото с отдыха УНИАН
Советник министра внутренних дел Арсена Авакова, член коллегии МВД Зорян Шкиряк поразил Сеть фото в плавках.

На своей странице в Facebook советник Авакова поделился снимком с отдыха в Закарпатье – на нем 47-летний Шкиряк запечатлен в одних плавках.

"В выходной день наслаждаемся ярким солнышком и чистым, свежим воздухом живописного Закарпатья. Украина прекрасная!", - подписал фото Шкиряк.

Юзеры Facebook стали активно обсуждать физическую форму советника Авакова.

"Зорян Сталлоне. Младший брат Сильвестра", - написал Вадим Саввон. "О мальчик в трусиках",  - отметил Андрей Дзындзя. "Да что же это вы так женщин возбуждаете?", - спросила Мария Соломонова.

Ранее советник Авакова подшутил над своим днем рождения.

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Теги:  
Зорян Шкиряк, фото, отдых
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