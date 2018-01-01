Зрелищный трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада" бьет рекорды просмотров на YouTube

Премьера сериала состоится 22 апреля 2018 года.

Премьера сериала состоится 22 апреля Скриншот YouTube

Ролик второго сезона сериала "Мир Дикого Запада", который появился 29 марта, меньше чем за сутки набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.

Выхода второго сезона фанатам пришлось ждать почти полтора года (первый вышел осенью 2016 года), он будет состоять из десяти серий и рассказывать о новых локациях огромного тематического парка, населенного разумными роботами.

Звуковым рядом для трейлера была выбрана композиция группы Nirvana Heart-Shaped Box.

В сериал вернутся персонажи Эван Рэйчел Вуд, Джеймса Марсдена, Родриго Санторон, Тэнди Ньютон и Эда Харриса. Ключевым персонажем второго сезона станет Питер Абернати (Луис Хертэм).

Ранее впервые появился трейлер триллера в стиле неонуар с Марго Робби.