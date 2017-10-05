Звезда "Американского пирога" во второй раз стал отцом.

У Джейсона Биггса родился второй сын.

Instagram

Об этом пишет hellomagazine.

Этой радостной новостью актер поделился на своей странице в Instagram, опубликовав фото с женой Дженни Молле и новорожденным сыном на руках. Согласно данным US Weekly, мальчик появился на свет 2 октября, его вес составил 3,75 килограммов, а рост — 50 сантиметров.

"Лазло Биггз. Он потрясающий, а Дженни — мой герой. Сид и Лазло, вы такие счастливчики, ведь у вас такая мама", — написал Джейсон в социальной сети, представив имя сына.

Джейсон Биггз и Дженни Моллен поженились в апреле 2008 года. Познакомилась пара на съемках фильма "Девушка моего лучшего друга". Узнать о первой беременности Дженни фанаты смогли, увидев в социальной сети тест на беременность актрисы, а публично пара объявила о том, что ждет ребенка, в эфире американского телешоу. Сын Сид родился в феврале 2014-го. О второй беременности супруги Джейсон сообщил в апреле 2017-го.

Чуть позже сама Дженни поделилась с изданием ET еще некоторыми подробностями: "Джейсон очень счастлив, а сын понимает, что кто-то есть в моем животе, но пока ему сложно поверить, что там ребенок, так как он не видит его лица. Пол малыша мы пока не узнавали. Надеюсь, у нас будет пудель... Ну, а если серьезно, то все, что могу сказать", — мы снова станем родителями в октябре.

Lazlo Biggs. He is amazing and @jennyandteets2 is my hero. Sid and Lazlo and I are so lucky she is our mama/wifey. Допис, поширений Jason Biggs (@biggsjason) Жов 5, 2017 о 10:15 PDT

Напомним, ранее 37-летний актер Крис Клейн, известность которому принесла роль в фильме "Американский пирог", впервые стал папой.