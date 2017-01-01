Звезда "Дома-2" исполнила эротический танец под украинскую песню

Очевидно, недавний отпуск на острове Бали прошел для девушки чересчур бурно.

Алена Водонаева Instagram

Российская телеведущая, прославившаяся также участием в реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева исполнила эротический танец под шлягер украинской певицы Гайтаны.

Соответствующий видеоролик был опубликован на странице Водонаевой в соцсети Instagram.

"Я на тренировку. А сюда последние картинки моего теплого отпуска. В ближайшее время в моем Инстаграм южных пейзажей не намечается. Разве что Барселона в планах, но пока работаем", - написала она.

В ролике, кроме эротического танца под песню Гайтаны "Самотня босса", можно увидеть Водонаеву примеряющую купальники и платья одно откровеннее друго во время отпуска на острове Бали.

Напомним, ранее в интернет слили откровенные снимки Водонаевой.