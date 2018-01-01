Звезда "Дома-2" похвалился голой попой на фоне природы. Фото 18+

Фото всего за пару часов набрало почти 18 тысяч "лайков".

Иван Барзиков похвастался пикантным фото. Instagram

Звезда телешоу "Дом-2" Иван Барзиков поделился с поклонниками своим фото, на котором парень позирует абсолютно голым.

На фото, которое Иван выложил в Instagram, он смело демонстрирует свои ягодицы. Снимок участник реалити-шоу подписал как "Свобода", отметив, что материал предназначен для лиц, достигших 18 лет. Барзиков позирует спиной, шагая среди высокой травы и вглядываясь в небо.

Фото всего за пару часов уже набрало почти 18 тысяч "лайков". Комментаторы пишут: "*опа как орех, так и просится на грех", "Офигенный", "Я ослепла" и т.п.

Впрочем, хватает и негативных отзывов: "О господи, кажется, как будто голова его, а тело не его, какое-то тело как у старичка", "Надо подкачаться", "Он ее еще походу фотошопил. Затертая какая-то, видимо, волосатая" и пр.

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