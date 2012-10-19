Звезда фильма "Москва слезам не верит" экстренно госпитализирован

Самую большую популярность ему принесла роль в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Алексей Баталов фото:peoples.ru

Вечером 23 февраля в Москве госпитализировали Алексея Баталова.

Об этом сообщила его 88-летняя супруга Гитана Леонтенко, агентству ТАСС.

"Он в больнице, но уже чувствует себя хорошо, и я надеюсь, что скоро он будет дома", — рассказала Леонтенко в комментарии агентству РИА Новости.

Ранее Life сообщил, что "Алексей Баталов госпитализирован в московскую больницу — у 88-летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава, врачи оценивают его состояние как средней тяжести".

Кадр из фильма http://oksana52.livejournal.com

"Действительно, Алексей Владимирович находится в больнице, уже ходит, — заметила супруга актера. — Надеюсь, скоро он будет дома — доктора обещают выписать его на следующей неделе. СМИ все преувеличивают, он чувствует себя неплохо. Пока ничего страшного не случилось, но, конечно, мне его очень жалко".

Алексей Баталов — российский актер и режиссер, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989). Самую большую популярность ему принесла роль в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Также он снимался в фильмах: "Дело Румянцева", "Летят журавли", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и др. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).

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