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Звезда фильма "Спортлото", советский актер Кокшенов перестал узнавать близких

Сегодня, 11:35

 81-летний артист продолжает находится в реанимации. 

Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов Instagram
Недавно любимый многими актер Михаил Михайлович Кокшенов перенес инсульт.

Об этом пишет paparazzi.

За состояние его здоровья переживают не только его родные и близкие, но и многочисленные поклонники абсолютно разных возрастов.

На сегодняшний день точно известно, что 81-летний артист продолжает находится в реанимации. Иногда он приходит в себя правда ненадолго. В такие моменты Михаил Михайлович не разговаривает и никого не узнает, даже членов своей семьи.

К счастью, врачи настаивают на том, что шансы на поправку у 81-летнего Кокшенова есть, просто на его восстановление необходимо больше времени.

 

Напомним, у артиста Александра Домогарова было подозрение на инсульт.

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Михаил Кокшенов, советский актер, инсульт
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