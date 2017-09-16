Звезда фильма "Спортлото", советский актер Кокшенов перестал узнавать близких

81-летний артист продолжает находится в реанимации.

Михаил Кокшенов Instagram

Об этом пишет paparazzi.

За состояние его здоровья переживают не только его родные и близкие, но и многочисленные поклонники абсолютно разных возрастов.

На сегодняшний день точно известно, что 81-летний артист продолжает находится в реанимации. Иногда он приходит в себя правда ненадолго. В такие моменты Михаил Михайлович не разговаривает и никого не узнает, даже членов своей семьи.

К счастью, врачи настаивают на том, что шансы на поправку у 81-летнего Кокшенова есть, просто на его восстановление необходимо больше времени.

Публикация от Дни рождения звезд (@zvezdnye_dni_rozhdeniya___) Сен 15 2017 в 11:58 PDT

Публикация от Иван Садовников. From Russia. (@ivan.sadovnikov) Сен 16 2017 в 5:24 PDT

Напомним, у артиста Александра Домогарова было подозрение на инсульт.