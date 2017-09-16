Звезда фильма "Спортлото", советский актер Кокшенов перестал узнавать близких

81-летний артист продолжает находится в реанимации.
Об этом пишет paparazzi.
За состояние его здоровья переживают не только его родные и близкие, но и многочисленные поклонники абсолютно разных возрастов.
На сегодняшний день точно известно, что 81-летний артист продолжает находится в реанимации. Иногда он приходит в себя правда ненадолго. В такие моменты Михаил Михайлович не разговаривает и никого не узнает, даже членов своей семьи.
К счастью, врачи настаивают на том, что шансы на поправку у 81-летнего Кокшенова есть, просто на его восстановление необходимо больше времени.
Напомним, у артиста Александра Домогарова было подозрение на инсульт.