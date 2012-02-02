Звезда "Гарри Поттера" собрался жениться

По слухам, пара начала активную подготовку к своей свадьбе.

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Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф готовится к новой ступени в отношениях со своей девушкой Эрин Дарк.

Об этом пишет "Единственная", ссылаясь на таблоид Star.

Звезда саги о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклифф собирается расстаться с холостой жизнью и намерен связать себя узами брака со своей любимой девушкой — 28-летней актрисой Эрин Дарк.

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В интервью журналистам таблоида один из друзей Дэна рассказал, что не так давно актер посетил несколько магазинов ювелирных украшений, и что звон свадебных колоколов может быть уже не за горами.

"Дэниэл недавно отправился с Эрин за кольцом, и цена его совершенно не заботит", — признается близкий друг Дэниэла Рэдклиффа.

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Также инсайдер добавил, что в узком кругу Дэниэл и Эрин уже давно поговаривают о свадьбе, однако представитель 27-летнего актера пока не подтверждал новость о скорой помолвке пары.

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Со своей будущей невестой Дэниэл Рэдклифф познакомился пять лет назад во время съемок в картине "Убей своих любимых". Три года назад в Сети уже ходили слухи о том, что актеры собираются пожениться, но отец Эрин Дарк опроверг эту информацию.

Напомним, Виталий Козловский собрался жениться.

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