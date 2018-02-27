Звезда "Хоббита" прогулялся по Киеву и рассказал в сети об активисте Евромайдана, фото

Бенетт активно изучает достопримечательности столицы.

Ману Беннетт приехал в Киев manubennett/instagram

Голливудский актер, звезда кинокартины "Хоббит" Ману Беннетт приехал в Украину.

О том, что он находится в Киеве, актер сообщил серией фото и видео на своей странице в Instagram с достопримечательностями города.

Артист не только постит снимки заснеженной столицы, но и объясняет, что на них изображено. Например, Ману сфотографировался рядом с муралом, посвященным погибшему активисту Евромайдана Сергею Нигояну.

"Мурал посвящен активисту, убитому в 2014-м во время революции. Его звали Сергей Нигоян, первая жертва", - подписал фото актер.

Публикация от Manu Bennett (@manubennett) Фев 27, 2018 в 11:00 PST

Беннетт остановился в гостинице на Крещатике, с которой снял видео. Особенно артиста поразил билборд с надписью "Свобода – наша религия".

"Мне нравится этот биллборд на центральной площади города", - подписал он другое фото.

Публикация от Manu Bennett (@manubennett) Фев 27, 2018 в 10:46 PST

Также актер был потрясен минусовой температурой в Киеве.

"В Киеве сегодня -15 градусов, но с ветром ощущается, как все -25. Мои уши горят", - подписал Ману снимок.

Публикация от Manu Bennett (@manubennett) Фев 27, 2018 в 2:05 PST

Что Ману Беннетт делает в Киеве, он пока не сообщил.

Напомним, что в фильме "Хоббит" Ману сыграл предводителя орков по имени Азог.