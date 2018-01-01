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Звезда "Игры престолов" татуировкой раскрыла финал фильма: фото

Вчера, 22:51

Тату содержит надпись-спойлер.

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Поклонники ждут очередной сезон "Игры престолов" Фото: НВО
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер сделала эффектную татуировку, которая в определенном смысле раскрывает финал фантастического телепроекта.

Портал Mashable обратил внимание на фото, на которых отмечена Тернер — среди них оказалась татуировка с головой лютоволка: тотемного животного семьи Старк, чью наследницу Сансу Старк актриса играет в сериале.

"Стая выживает", - такую надпись содержит татуировка.

Тату дает фанатам надежду на то, что оставшиеся в живых члены семьи Сансы переживут восьмой сезон сериала, в котором смерть главных героев — нередкое дело.

45нголдж.
Фото:Instagram/laurenwinzer

Напомним, восьмой и финальный сезон сериала "Игра престолов" по мотивам книжной саги Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" выйдет на канале HBO в 2019 году. В новом сезоне будет всего 6 эпизодов.

Как ранее сообщалось, известный интернет-карикатурист Богдан Процишин подготовил и выпустил календарь Game for Throne (в переводе с английского − Игра за престол) с "фотожабами" на украинских политиков в образе героев известного сериала "Игра престолов".

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Теги:  
Игра престолов, татуировка
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