Звезда "Игры престолов" татуировкой раскрыла финал фильма: фото

Тату содержит надпись-спойлер.
Портал Mashable обратил внимание на фото, на которых отмечена Тернер — среди них оказалась татуировка с головой лютоволка: тотемного животного семьи Старк, чью наследницу Сансу Старк актриса играет в сериале.
"Стая выживает", - такую надпись содержит татуировка.
Тату дает фанатам надежду на то, что оставшиеся в живых члены семьи Сансы переживут восьмой сезон сериала, в котором смерть главных героев — нередкое дело.
Напомним, восьмой и финальный сезон сериала "Игра престолов" по мотивам книжной саги Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" выйдет на канале HBO в 2019 году. В новом сезоне будет всего 6 эпизодов.
Как ранее сообщалось, известный интернет-карикатурист Богдан Процишин подготовил и выпустил календарь Game for Throne (в переводе с английского − Игра за престол) с "фотожабами" на украинских политиков в образе героев известного сериала "Игра престолов".
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