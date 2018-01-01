Звезда культового сериала 90-х "Район Мелроуз" попала за решетку за избиение бойфренда

Актриса набросилась с кулаками и на полицейских.

Актриса избила бойфренда. и напала на полицейских Фото: Reuters

Американская актриса, звезда сериалов "Династия" и "Район Мелроуз" Хизер Локлир попала за решетку за домашнее насилие.

56-летнюю актрису Хизер Локлир арестовали за домашнее насилие - она избила своего бойфренда. А когда успокоить актрису приехала полиция, она набросилась с кулаками еще и на копов, об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители доставили Локлир в больницу, чтобы медики оценили состояние ее психического здоровья.

Позже ее забрали в тюрьму и выпустили под залог. Меру наказания выберет суд, перед которым звезда предстанет через две недели.

Локлир уже долгое время борется с алкогольной и наркотической зависимостью. Впервые Хизер попадала в больницу в 2008 году после неудачной попытки самоубийства. После этого она еще несколько раз проходила реабилитацию, а в 2012-м была экстренно госпитализирована. Локлир нашли без сознания после того, как она одновременно приняла лекарства, которые отпускаются по рецепту, и алкоголь.