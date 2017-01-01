Звезда Playboy похвасталась, что ей сделал предложение лидер Muse и показала кольцо, фото

Исполнитель попросил девушку выйти за него замуж на Фиджи.

Элль Эванс обручена с Мэттью Беллами instagram.com/elloelle

На острове Фиджи фронтмен британской рок-группы Muse , певец Мэттью Беллами сделал предложение своей возлюбленной — американской модели, звезде журнала Playboy Элль Эванс.

Девушка поделилась новостью на своей странице в Instagram и похвасталась обручальным кольцом.

"Собиралась удивить всех на Рождество, но просто не могу больше ждать... Мы очень счастливы объявить миру, что мы помолвлены! Через несколько дней после моего дня рождения, во время самого романтичного отпуска в нашей жизни мужчина моей мечты попросил меня выйти за него!", — написала Эванс.

Элль Эванс обручена с Мэттью Беллами instagram.com/elloelle

Напомним, Мэттью Беллами был дважды помолвленным, однако дело до свадьбы так и не дошло. В частности, исполнитель хотел связать свою жизнь с американской актрисой Кейт Хадсон, в 2011-м она родила ему сына, мальчика назвали Бингем.