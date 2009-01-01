Звезда Playboy снялась дебютной видеоработе участника "Голос країни"

Тизер клипа прозрачно намекает на взрослую тематику грядущей видеоработы.

Участник 6-го сезона проекта "Голос країни" Osadchuk анонсировал выход дебютного музыкального видео на провокативный трек "Спать с тобой" и представил тизер клипа.

Известный, в первую очередь, как автор суперхитов Светланы Лободы и других топовых артистов, Андрей Осадчук, начал сольную карьеру после проникновенного старта в команде Дорна в рамках популярного телепроекта год назад.

В середине февраля певец выпустил авторский сингл "Спать с тобой", а уже в конце месяца делает в Киеве громкую презентацию, где и представит одноименный клип.

Тизер клипа, опубликованный на канале артиста на Youtube, прозрачно намекает на взрослую тематику грядущей видеоработы. О том, что клип рассчитан на категорию 18+ свидетельствует и тот факт, что главную женскую роль в нем исполнила известная модель, playmate марта по версии Playboy Украина — Любовь Конева.

"Сегодня не так много артистов способных показать качественный контент подобного плана, поэтому мы приняли вызов и постарались рассказать историю сингла на языке тела", — прокомментировал Osadchuk.

По словам исполнителя, он с особым интересом наблюдал за работой в кадре своей партнерши.

"Она невероятная. После съемок мы сильно заболели, но больше пострадала Люба. Мы снимали клип в Киеве. Я здорово промёрз на набережной, расхаживая в лёгком пальтишке, а на одной из локаций был неотапливаемый коридор одной известной фотостудии, где, при минусовой температуре, главную героиню с головы до ног обливали водой. В общей сложности она провела в мокрой одежде больше двух часов. Уже тогда все понимали, что Люба заболеет и она сама это знала, но ни слова не сказала. Мы как могли подбадривали ее, шутили, как сильно ее возбуждает съёмка, включали громче музыку и вдохновлялись, наблюдая за ее работой", — рассказал артист.

Премьера дебютного клипа Osadchuk "Спать с тобой" состоится ‪28 февраля на закрытой презентации для ВИП гостей и прессы в столичном Almondo Restaurant & Club, а уже ‪2 марта клип стартует на всех музыкальных каналах.

Напомним, Наталка Карпа в День всех влюбленных представила автобиографический клип.