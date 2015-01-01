Звезда сериала "Не родись красивой" впервые вывела 5-летнюю дочь в свет

Большая компания сразу привлекла внимание журналистов.
Об этом пишет woman.ru.
Свою дочь Ию звезда сериала "Не родись красивой" впервые вывела в свет.
Большая компания сразу привлекла внимание журналистов, ведь актриса и ее муж редко появляются на публике вместе, да еще и с детьми.
Для 5-летней дочери супругов этот выход в свет стал первым, однако держалась она очень уверенно: с видимым удовольствием позировала фотографам, широко улыбалась и пребывала в отличном настроении.
Напомним, звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова родила сына.