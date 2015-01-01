Звезда сериала "Не родись красивой" впервые вывела 5-летнюю дочь в свет

Большая компания сразу привлекла внимание журналистов.

Нелли Уварова с семьей Facebook.com

Актриса Нелли Уварова посетила с дочкой и мужем новогодний праздник.

Об этом пишет woman.ru.

Свою дочь Ию звезда сериала "Не родись красивой" впервые вывела в свет.

Большая компания сразу привлекла внимание журналистов, ведь актриса и ее муж редко появляются на публике вместе, да еще и с детьми.

Для 5-летней дочери супругов этот выход в свет стал первым, однако держалась она очень уверенно: с видимым удовольствием позировала фотографам, широко улыбалась и пребывала в отличном настроении.

Напомним, звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова родила сына.