Звезда советского кино удивила лицом после пластики, опубликовано фото

Внешность Веры Алентовой привлекла особое внимание.
Дочь актрисы Юлия Меньшова поздравила своих поклонников с Новым годом и поделилась фотографией семьи. Внешность Веры Алентовой привлекла особое внимание подписчиков.
Как рассказал пластический хирург Дмитрий Скворцов изданию Dni.Ru, хирургических манипуляций на лице знаменитости много.
"Как следствие — асимметрия лица, появление отечности и рубцов. Искажение черт лица говорит нам о возможном наличии биополимерного геля в структуре подкожного слоя", — заметил специалист.
"Устранить хирургические и косметологические ошибки с каждым годом становится все сложнее — приходится повторять процедуру или удалять биополимерный гель", — добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Алентова попала в базу "Миротворца".