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Звезда советского кино удивила лицом после пластики, опубликовано фото

Сегодня, 04:24

Внешность Веры Алентовой привлекла особое внимание.

Алентова
Алентова играла в фильме "Москва слезам не верит" film.ru
Знаменитая советская и российская актриса Вера Алентова, которая сыграла одну из главных ролей в фильме "Москва слезам не верит", удивила лицом после пластической операции.

Дочь актрисы Юлия Меньшова поздравила своих поклонников с Новым годом и поделилась фотографией семьи. Внешность Веры Алентовой привлекла особое внимание подписчиков.

Как рассказал пластический хирург Дмитрий Скворцов изданию Dni.Ru, хирургических манипуляций на лице знаменитости много.

"Как следствие — асимметрия лица, появление отечности и рубцов. Искажение черт лица говорит нам о возможном наличии биополимерного геля в структуре подкожного слоя", — заметил специалист.

"Устранить хирургические и косметологические ошибки с каждым годом становится все сложнее — приходится повторять процедуру или удалять биополимерный гель", — добавил он.

Алентова
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Напомним, ранее сообщалось, что Алентова попала в базу "Миротворца".
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Алентова, пластика, лицо, операция
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