Звезда "Сумерек" оголилась на нудистском пляже

Актриса, которая недавно вышла замуж, отправилась загорать голышом.

Эшли Грин не постыдилась загорать голышом instagram.com/ashleygreene

31-летняя актриса Эшли Грин, известная по роли вампира Элис Каллен в саге "Сумерки" , поделилась пикантным фото в соцсети.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила черно-белый снимок, на котором позирует голышом, повернувшись спиной к камере.

Актриса недавно вышла замуж за Пола Коури, с которым встречалась до этого пять лет, и романтично подписала фото, сопроводив хештегами "нудистский пляж" и "медовый месяц".

"Он делает меня дикой и свободной", - трогательно подписала фото Эшли.

Актриса отдыхала на нудистском пляже instagram.com/ashleygreene

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