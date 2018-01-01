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Звезда "Сумерек" оголилась на нудистском пляже

Сегодня, 12:03

Актриса, которая недавно вышла замуж, отправилась загорать голышом.

Эшли Грин
Эшли Грин не постыдилась загорать голышом instagram.com/ashleygreene
31-летняя актриса Эшли Грин, известная по роли вампира Элис Каллен в саге "Сумерки", поделилась пикантным фото в соцсети.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила черно-белый снимок, на котором позирует голышом, повернувшись спиной к камере.

Актриса недавно вышла замуж за Пола Коури, с которым встречалась до этого пять лет, и романтично подписала фото, сопроводив хештегами "нудистский пляж" и "медовый месяц".

"Он делает меня дикой и свободной", - трогательно подписала фото Эшли.

Эшли Грин
Актриса отдыхала на нудистском пляже instagram.com/ashleygreene

Ранее обнаженная модель вызвала религиозный скандал в Израиле.

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Теги:  
Эшли Грин, Сумерки, фильм, актриса
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