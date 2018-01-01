Звезда "Сумерек" оголилась на нудистском пляже

Актриса, которая недавно вышла замуж, отправилась загорать голышом.
На своей странице в Instagram знаменитость выложила черно-белый снимок, на котором позирует голышом, повернувшись спиной к камере.
Актриса недавно вышла замуж за Пола Коури, с которым встречалась до этого пять лет, и романтично подписала фото, сопроводив хештегами "нудистский пляж" и "медовый месяц".
"Он делает меня дикой и свободной", - трогательно подписала фото Эшли.
Ранее обнаженная модель вызвала религиозный скандал в Израиле.
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