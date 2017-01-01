Звезда YouTube. Выступление экс-Бориса Апреля под именем Зианджи выбилось в лидеры просмотров, видео

Вокальный номер трансгендера набрал уже почти миллион просмотров.

Выступление Зианджи произвело фурор Фото: скрин с канала YouTube шоу "Голос страны"

Нашумевшая песня ранее популярного певца Бориса Апреля , который 28 января вышел на сцену восьмого сезона талант-шоу "Голос страны" на телеканале 1+1 в образе исполнительницы Зианджи, произвело фурор и спровоцировало массу споров.

Исполненная на слепых прослушиваниях песня "Smashed into you" опубликована на канале шоу "Голос страны" в YouTube.

Видео активно комментируют зрители. Из мнения расходятся, но это только подогревает интерес к персоне девушки-трансгендера Зианджи.

"Анна прекрасна! Большая молодец что вернулась! Успехов! Мы с тобой!", - пишет AlexCreative.

"Потап просто молодец, очень круто в открытую поддержать человека", - высказал мнение Борис Грачов.

"Мне Борис Апрель был больше симпатичным, он был самим собой. Извините, это мое мнение", - поделился впечатлением Tasty & Easy Food recipes.

Напомним, сразу после эфира в Сети разгорелся скандал из-за реплики Тины Кароль, которая назвала экс-Бориса Апреля "фастфудом", что вызвало негативную реакцию.