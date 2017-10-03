Звезду фильма "Такси" в оккупированном Крыму наградили побрякушкой

В 2015-м француз утверждал, что не против получить российский паспорт.

Сами Насери Instagram

Так, изрядно постаревшая звезда фильма "Такси" за свое пребывание в СИЗО для несовершеннолетних в Симферополе получил "орден" благотворительного альянса "Миротворец", сообщает издание gazeta.ru.

"Насери уделил общению в СИЗО полтора часа времени. Он рассказал, что нужно пробовать другую жизнь, нужно тянуться к звездам, а не падать вниз, что у каждого человека в жизни есть шанс. Такие дела не остаются без последствий", — отметил представитель благотворительного фонда.

Сейчас он утверждает: санкций не боится и размышляет над возвращением на оккупированный полуостров, но уже вместе с семьей. Также Насери не против снять свой фильм на территории Крыма.

В 2015-м, к слову, француз утверждал, что не против получить российский паспорт.

Ранее "Главред" сообщал, что недавний визит в оккупированный Крым французского киноактёра из франшизы "Такси" Сами Насери, — это попытка России привлекать для своих пропагандистских целей потухающих звезд зарубежного шоу-бизнеса.