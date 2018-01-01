Звезду "Сплетницы" обвинили в изнасиловании, начато следствие

Сразу четыре женщины обвинили актера в сексуальных домогательствах. Сам актер обвинения опровергает.

Без Табу

После обвинения в изнасиловании американский актер Эд Вествик находится под следствием.

"Я подтверждаю, что дело Эда Вествика было передано в наш офис и сейчас рассматривается. Окружная прокуратура не разглашает имена жертв и, соответственно, не может предоставлять никакой информации относительно пострадавших", – цитирует представителя офиса окружного прокурора Лос-Анджелеса УНИАН.

Сначала в изнасиловании актера обвинила актриса Кристина Коэн, а вслед за ней Орелли Винн.

Позже еще одна женщина по имени Рэйчел Эк заявила, что актер напал на нее в гостинице в Голливуде перед премией Оскар-2014, но ей удалось его оттолкнуть.

Четвертой жертвой якобы стала стилист Хейли Камилла Фридман. Она заявила, что Вествик насиловал ее неоднократно и даже держал взаперти в своем доме в течение двух дней.

Сам актер обвинения опроверг.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Злоумышленник напал на ребенка в подъезде одного из домов.

Ранее сообщалось, что в Николаеве трое несовершеннолетних переселенцев из Луганской области изнасиловали и убили мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации. Узнать больше о преступлении можно здесь.