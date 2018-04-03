Звезды ленты "Шаг вперед" Ченнинг Татум и Дженна Дуан решили развестись

Одна из самых крепких пар Голливуда рассталась.

Одна из самых крепких пар Голливуда рассталась Фото: Reuters

Актеры Ченнинг Татум и его жена Дженна Дуан-Татум, которые девять лет пробыли в браке, объявили о разводе.

О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на своих страницах в Instagram.

"Мы полюбовно приняли решение разойтись. Мы очень сильно влюбились друг в друга много лет назад, и провели вместе невероятное время. Абсолютно ничего не изменилось с тех пор - наши чувства так же сильны, но любовь - красивое приключение, в котором сейчас нам стоит пойти разными путями", - говорится в сообщениях Ченнинга и Дженны.

Экс-супруги отметили, что никаких ссор и измен между ними не просиходило.

"У нас нет секретов. Просто два лучших друга поняли, что пришло время помочь друг другу жить самой радостной и счастливой жизнью, насколько это возможно. Мы по-прежнему семья и будем всегда оставаться любящими и преданными родителями для нашей Эверли", - подытожили пост актеры.

Напомним, что пара познакомилась на сьемках фильма "Шаг вперед" в 2006 году, где оба играли главные роли. В 2009-м они сыграли свадьбу. В браке 31 мая 2013 года у них родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум.