Звезды сериала "Игра престолов" решили пожениться

Пара обручилась и занимается подготовкой к свадьбе.
Об этом пишет elle.ru.
Харингтон заявлял, что склонен к непостоянству, а Роуз признавалась, что чаще общается с бойфрендом в режиме онлайн. Однако в нынешнем году ситуация кардинально изменилась: пара стала больше времени проводить вместе (несмотря на то, что героиню Лесли, Игритт, убили в четвертом сезоне "Игры престолов"), а летом и вовсе съехалась.
По словам Харингтона, он тянул с совместным проживанием лишь потому, что хотел обзавестись собственным домом.
В итоге в июле Кит прибрел в графстве Саффолк деревянный особняк XV века, заплатив за него 1,75 млн. фунтов. "Я сказал Роуз, когда она перебралась туда ко мне: "Милая, это наше общее пространство, делай здесь что хочешь, обустраивай все по своему вкусу", — сказал Кит ведущему Джеймсу Кордену, комментируя важное событие в своей жизни. Теперь же выяснилось, что звездная пара обручилась и занимается подготовкой к свадьбе.
"С датой они пока не определились, но по факту все решено — они уже сообщили о том, что поженятся, родным и близким", — сообщил источник, добавив, что Харингтон и Лесли "активно продумывают само торжество".
Напомним, музыкант Стивен Тайлер сделал предложение своей возлюбленной, ассистентке Эйми Энн Престон.
фото Instagram Роуз Лесли