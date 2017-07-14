Звезды сериала "Игра престолов" решили пожениться

Пара обручилась и занимается подготовкой к свадьбе.

Instagram Роуз Лесли

Актеры сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли начали встречаться пять лет назад и все это время жили раздельно.

Об этом пишет elle.ru.

Харингтон заявлял, что склонен к непостоянству, а Роуз признавалась, что чаще общается с бойфрендом в режиме онлайн. Однако в нынешнем году ситуация кардинально изменилась: пара стала больше времени проводить вместе (несмотря на то, что героиню Лесли, Игритт, убили в четвертом сезоне "Игры престолов"), а летом и вовсе съехалась.

Кит Харингтон и Роуз Лесли Instagram Роуз Лесли

По словам Харингтона, он тянул с совместным проживанием лишь потому, что хотел обзавестись собственным домом.

Game of thrones Couple 30-year-old #KitHarington and 30-year-old #RoseLeslie are reportedly engaged after 5 years of dating. Congratulations #CelebrityNews Допис, поширений Jenny O Presenter/Artiste (@jennyosweety) Вер 26, 2017 о 8:13 PDT

Допис, поширений Kit Harington (@kitharingtonn) Вер 25, 2017 о 4:37 PDT

В итоге в июле Кит прибрел в графстве Саффолк деревянный особняк XV века, заплатив за него 1,75 млн. фунтов. "Я сказал Роуз, когда она перебралась туда ко мне: "Милая, это наше общее пространство, делай здесь что хочешь, обустраивай все по своему вкусу", — сказал Кит ведущему Джеймсу Кордену, комментируя важное событие в своей жизни. Теперь же выяснилось, что звездная пара обручилась и занимается подготовкой к свадьбе.

Допис, поширений Kit Harington (@kitharingtonn) Вер 10, 2017 о 5:47 PDT

"С датой они пока не определились, но по факту все решено — они уже сообщили о том, что поженятся, родным и близким", — сообщил источник, добавив, что Харингтон и Лесли "активно продумывают само торжество".

Допис, поширений Kit Harington (@kitharingtonn) Лип 14, 2017 о 5:48 PDT

Напомним, музыкант Стивен Тайлер сделал предложение своей возлюбленной, ассистентке Эйми Энн Престон.

фото Instagram Роуз Лесли