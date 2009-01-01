Зять Ольги Сумской полностью обнажился, опубликованы фото

Российские СМИ называют его секс-символом кинематографа.

Владимир Яглыч

Об этом пишет Hello.

Также в лукбуке новой коллекции спортивного бренда снялась звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская.

Актеры, которые в реальной жизни увлекаются фитнесом, сначала позировали в спортивной форме, выполняя упражнения. Во второй части рекламной кампании они принимают те же позы атлетов, но уже полностью обнаженными.

Этим летом 34-летний Владимир Яглыч стал отцом. Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная родила первенца в одной из клиник Москвы. В 2005-2010 годах Яглыч был женат на актрисе Светлане Ходченковой. Российские СМИ называют его секс-символом кинематографа.

Напомним, Андрей Малахов взбудоражил Сеть своим обнаженным телом.