1 мая: дудл от Google напомнил историю праздника

История праздника насчитывает уже более 120 лет.

Праздничный митинг в Одессе. ura-inform.com

1 мая Google посвятил свой дудл празднику труда, который сегодня отмечают в 142 странах мира. Среди них и Украина.

На картинке дудла изображены различные рабочие инструменты на голубом фоне: циркуль, лопата, ведро, плоскогубцы, пробирка, каска, миска и венчик, защитные перчатки и еще много другого.

Сама надпись Google создана из проволоки, шестеренки, изогнутой трубы, стетоскопа и ботинок.

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1 Мая: история праздника

История праздника насчитывает уже более 120 лет.

Многие сетуют, что праздник, мол, коммунистический – но у него "партнерско-дружеские" Украине корни, растущие из США. В 1886 году именно в этот день рабочие Чикаго провели забастовку, потребовав 8-часовый рабочий день. К сожалению, все закончилось кровопролитным столкновением с полицией.

В память о пострадавших американских рабочих Парижский конгресс II Интернационала в июле 1889 года принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций.

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И первым, кто отпраздновал этот день в 1890 году, был опять-таки не коммунистический Союз, а европейские страны: Бельгия, Германия, Испания, Италия, Франция, Швеция, ряд других – и, конечно же, США. В России же маевки стали проводиться лишь с 1897 года.

К слову, на "родине" праздника – в США – дату празднования позднее перенесли на первый понедельник сентября. А вот в Украине и России он так и закрепился за 1 мая.

1 Мая в Украине

По данным соцопроса КМИС на февраль 2017-го, украинцы любят Первомай даже больше, чем День защитника Украины (12% и 10% соответственно).

Правда, для большинства украинцев это скорее "праздник огородов и пикников", чем коллективных демонстраций и отстаивания трудовых интересов. Но, согласитесь, приятно среди напряженного рабочего года получить небольшой "мини-отпуск"?

Ранее "Главред" уже писал о том, что символизирует 1 Мая.

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