10 дней позиция молчит. Под Дебальцево боевики потеряли два орудия — соцсети

Мистическая "третья сила" отработала на позициям терористов, пишет Юрий Мысягин.

Гаубица Д-30, иллюстрация chapaiff.livejournal.com

В районеДонецкой области террористы потеряли две буксируемые 122-мм гаубицы Д-30.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, из этих орудий боевики обстреливали передовые позиции 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, занимающей позиции на Светлодарской дуге, но были уничтожены.

"Подробностей точных не знаю, так как это не вчера было, но позицию, откуда неоднократно работали по нам, засекли, быстро передали ее координаты и "третья сила'' отработала по ним. Уже более 10 дней та позиция молчит", — добавил Юрий.

По его словам, украинским военным помогают волонтерские планшеты со специальными программами для точной стрельбы, которые дают возможность быстро определять координаты и "хорошо накидывать в ответ".

Напомним, ранее Мысягин рассказал, как украинская пехота прошагала вперед и заняла новые позиции на Светлодарской дуге.