10 июня: как мужчинам защититься от импотенции, а беременным – обеспечить себе легкие роды

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники легкой промышленности.

В народе 10 июня чтят Никиту Гусятника. 1zoom.ru

10 июня свой профессиональный праздник отмечают работники легкой промышленности Украины.

Этот праздник проходит ежегодно во второе воскресенье июня.

А Google объявил этот день Днем садовых гномов.

В народе 10 июня чтят Никиту Гусятника, который считался стражем гусят, а не взрослых птиц, оберегая их от хищников крылатых и земных.

Второе название этого дня — Полудницы, в честь особых духов. Внешне они как обычные женщины – красивые и статные. Но в народе считалось, что мужчинам они приносят импотенцию, лишая тех мужской силы. Заметив жарким днем в поле полудницу, полагалось зажмуриться и сказать: "Господи, спаси меня от соблазна". При этом сердить этих духов также было нельзя, иначе они могли, рассердившись, высушить поля.

Беременные же женщины в этот день специально ходили в поле — чтобы ребенок обрел крепость, какой обладает молодой колос. В народе верили, что родить на хлебной ниве — к легким родам и к здоровому ребенку.

Главная примета дня: если на Никиту стоит теплая безветренная погода, то к осени будет хороший урожай. Подробнее о погоде в Украине 10 июня читайте здесь.

10 июня: главные исторические события

В 978 году Князь Владимир взошел на киевский престол.

В 1793 году во Франции открылся первый в мире зоопарк.

В 1909 году впервые в мире был использован сигнал бедствия SOS.

В 1935 году было создано общество анонимных алкоголиков.

В 1936 году – день рождения киностудии "Союзмультфильм".

В 1943 году в США запатентовали шариковую ручку.

В 2003 году в Америке был запущен первый марсоход "Spirit".

10 июня: в этот день родились

В 1895 году – первая темнокожая киноактриса, получившая премию "Оскар" Хэтти Макдэниел.

В 1929 году – Людмила Зыкина, советская певица.

В 1930 году – Илья Глазунов, известный советский художник.

10 июня: в этот день умерли

В 323 году до н. э. – древнегреческий военачальник и полководец Александр Македонский.

В 1858 году – Роберт Броун, английский ботаник, открывший броуновское движение.

В 1882 году – русский художник Василий Перов.

В 1959 году – советский детский писатель Виталий Бианки.

В 2004 году – американский блюзмен, джазмен и пианист Рэй Чарльз.

В 2008 году – известный киргизский писатель Чингиз Айтматов.

В 2015 году – украинский актер театра и кино Георгий Дрозд.

Именины 10 июня

Сегодня именины отмечает Елена. А среди парней – Василий, Дмитрий, Захар и Игнат. Также сегодняшние именинники – Никита, Николай, Макар, Павел, Петр.

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