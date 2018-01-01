10 июня – какой сегодня праздник: почему Google посвятил дудл садовым гномам

Гномы впервые появились в Анатолии в XIII веке.

Google посвятил дудл садовым гномам.

Google посвятил свой очередной doodle (дудл) защитникам сада – садовым гномам.

Причем дудл не простой, а интерактивный: все желающие могут сыграть в предложенную игру –и с помощью гномов высадить немного цветов.

"Гномы впервые появились в Анатолии в XIII веке, а потом появились в Италии в XVI веке. Современный же садовый гном произошел из Германии в XIX веке", – рассказали в Google.

От себя добавим, что не только гномы защищают сады – существуют защитники самих гномов. Так, в 1981 году появилось Международное объединение по защите садовых гномов. Его активисты пытаются поставить их изучение и охрану на научную основу. А чуть позже возник Фронт освобождения гномов, члены которых похищают их, а затем отпускают на свободу вдали от их домов.

Ранее Google выпустил первый сферический интерактивный VR-дудл − посвященный французскому кинорежиссеру-новатору начала ХХ столетия Жоржу Мельесу.

Также Google выпускал дудл в честь легендарного математика Карла-Фридриха Гаусса. Именно он провозгласил математику "царицей" и, поговаривают, пытался связаться с НЛО.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram