21 августа состоится самое длинное солнечное затмение в истории

Специалисты советуют следить за ощущениями и эмоциями, не поддаваться внезапным нападениям гнева.

Reuters

Вскоре состоится самое длинное солнечное затмение в истории.

По данным исследователей, Луна закроет Солнце на полтора часа, сообщает expres.ua.

Специалисты предупреждают также о так называемом коридоре затмений, который повлияет на эмоции людей.

21 августа состоится полное солнечное затмение. В этот период можно будет разглядеть солнечную корону. Луна полностью закроет диск Солнца, но не затмит внешних слоев его атмосферы.

"Коридор затмений", возникающий между двумя затмениями, в последний раз был в феврале 2008 года. Опять повторится только в 2026-м. Эмоциональная сфера людей в этот период очень неустойчива. Возникает высокий риск конфликтов, проявлений агрессии в разных масштабах. Яркий пример — события зимы 2008 года, когда также был коридор затмений между 7 и 21 февраля.

Именно во время затмения Луны 21 февраля состоялись громкие демонстрации в Белграде против провозглашения независимости Косово. Результат — погромы иностранных посольств. Вооруженные силы Турции начали историческую сухопутную операцию в Ираке против курдских боевиков в тот же день. А Индонезию поразило землетрясение силой 7,5 балла.

Специалисты советуют следить за ощущениями и эмоциями, не поддаваться внезапным нападениям гнева. Больше всего это влияние почувствуют люди, рожденные под знаками зодиака, участки которых затрагивает затмение — созвездий Льва, Водолея, Овна и Стрельца.

Напомним, ученные назвали возраст Луны.