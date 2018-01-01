День Святого Николая: приметы и традиции

"Главред" выяснил, в чем помогает Святой Николай.

Святой Николай. Икона

Большинство привыкло, что День Николая мы празднуем зимой – с подарками детям и чуть ли не с новогодней елкой. На самом деле День святого Николая в Украине и других православных странах отмечается два раза в год.

Когда праздник Николая Чудотворца?

Сначала День Николая отмечают 22 мая – в день прибытия его мощей в итальянский город Бари. А уже потом в день смерти святого – 19 декабря. Кроме того, 11 августа отмечается день его рождения. У всех этих праздников фиксированные даты, то есть они непереходящие.

Соответственно, есть Никола Вешний (то есть весенний) или Никола Летний, Никола Осенний и Никола Зимний.

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Еще святого иногда называют "Николой Мокрым", так как он является покровителем моряков и в целом всех путешествующих.

Почему праздников Николая два?

По легенде, один крестьянин застрял с тяжелым возом в грязи, да так, то сам вытащить не смог. В это время шел мимо нарядно одетый святой Касьян. Попросил у него мужик помощи, но тот обиделся, что его беспокоят из-за такой мелочи – ведь святой к Богу в рай спешит – и прошел себе мимо. Следом проходил святой Николай Угодник – и на просьбу мужика сразу подставил плечо, весь перемазался, но воз вытащить помог. И только потом пошел своей дорогой.

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За это Бог предписал славить святого Касьяна один раз в 4 года (день святого Касьяна отмечают только 29 февраля, то есть только в високосные годы), а Николая Угодника – дважды в год.

Что нельзя делать на Николая Чудотворца

В народе существует ряд запретов на Николая Чудотворца 22 мая:

нельзя в этот день брать в руки ножницы;

стричься – вытекает из предыдущего запрета;

отказывать в помощи любому, кто попросит – считается, что за отказ помочь семья будет 7 лет терпеть нищету и бедствия.

Также в старину старались до дня Святого Николая раздать все долги. Считалось, что если отметить праздник с долгами, то – весь год не будет финансовой удачи.

Николай Чудотворец 22 мая: традиции и приметы

На летнего Николу всегда старались одеться в новую праздничную одежду, дабы уважить святого.

В этот день можно работать по дому и по хозяйству. Более того, люди старались навести и порядок в доме именно сегодня, ведь святой не терпит беспорядка.

Так как святой Николай покровительствует влюбленным, то молодожены и те, кто собирался играть свадьбу, в этот день просят у святого защиты и помощи.

Приметы на святого Николая:

утренняя роса на Николая считается целебной, ею стараются умыться для красоты и здоровья, походить босиком по траве;

если идет дождь на Николая, то будет хороший урожай.

Святой Николай Чудотворец: молитва

Молитва Николаю Чудотворцу, изменяющая судьбу

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов Отче Николае! Миру всему источая многценное милости миро и неисчерпаемое чудес море, крепости духовные уставляеши, и я восхваляю тя любовцю, преблаженне Святителю Николае: ты же яко имея дерзновение ко Господу, отвсяких мя бед свободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Ангела образом, земнаго суща естеством яви всея твари Создателя; благоплодную бо доброту души твоея провидев, преблаженне Николае, научи всех вопити тебе сице:

Радуйся, во одеяниях ангельских рожденный, якоже во плоти чист; радуйся, и водою и огнем крещеный, яко же во плоти свят. Радуйся, рождением своим родителей удививый; радуйся, силу душевную абие по рождестве явивый. Радуйся, саде земли обетования; радуйся, цвете Божественнаго саждения. Радуйся, лозо добродетельная винограда Христова; радуйся, древо чудоточное рая Иисусова. Радуйся, крине райского прозабения; радуйся, миро Христова благоухания. Радуйся, яко тобою отгонится рыдание; радуйся яко тобою приносится радование. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, образе агнцев и пастырей; радуйся, святое очистилище нравов. Радуйся, добродетелей великих вместилище; радуйся, святыни чистое и честное жилище! Радуйся, светильнице всесветлый и вселюбимый; радуйся, свете златозарный и непорочный! Радуйся, достойный Ангелов собеседниче; радуйся, добрый человеков наставниче! Радуйся, правило веры благочестивыя; радуйся, образе кротости духовныя! Радуйся, яко тобою от страстей телесных избавляемся; радуйся, яко тобою слодостей духовных исполняемся! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, избавление от печали; радуйся, подаяние благодати. Радуйся, нечаемых зол прогонителю; радуйся, желаемых благих насадителю. Радуйся, скорый утешителю в беде сущих; радуйся, страшный наказателю обидящих. Радуйся, чудес пучина, Богом излиянная; радуйся, закона Христова скрижаль Богом писанная. Радуйся, крепкое подающих возведение; радуйся, право стоящих утверждение. Радуйся, яко тобою всякая лесть обнажается; радуйся, яко тобою всякая истина сбывается. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, всяких исцелений источниче; радуйся, лютее страждущих помощниче! Радуйся, заре, сияющая в нощи греховной блуждающим; радуйся, росо неботочная в знои трудов сущим! Радуйся, подовая требующим благостроение; радуйся, уготовляяй просящим изобилие! Радуйся, многажды прошение предваряй; радуйся, старым сединам силу обновляй! Радуйся, многих заблуждений от пути истиннаго обличителю; радуйся, таин Божиих верный служителю. Радуйся, яко тобою зависть попираем; радуйся, яко тобою благонравное житие исправляем. Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, от убожества вечнаго изымали; радуйся, богатство нетленное подаваяй! Радуйся, брашно негиблющее алчущим правды; радуйся, питие неисчерпаемое жаждущим жизни! Радуйся, от мятежа и брани соблюдаяй; радуйся, от уз и пленения освобождаяй! Радуйся, преславней в бедах заступниче; радуйся, превеликий в напастях защитниче! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, озарение Трисолнечнаго света; радуйся, деннице незаходимого солнца! Радуйся, свече, Божественным пламенем возженная; радуйся, яко угасил еси бесовский пламень нечестия! Радуйся, молние, ереси пожигающая; радуйся, громе, устрашающий соблазняющих! Радуйся, истиннаго научителю разума; радуйся, таинственнаго изъявителю ума! Радуйся, яко тобою попрано поклонение твари; радуйся, яко тобою научимся поклонятися Творцу в Троице! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, всех добродетелей зерцало; радуйся, всех притекающих к тебе крепкое забрало! Радуйся, по Бозе и Богородице, все наше упование; радуйся, телес наших здравие и душ спасение! Радуйся, яко тобою от вечныя смерти освобождаемся; радуйся, яко тобою бесконечныя жизни сподобляемся! Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

О, пресветлый и пречудный отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от геенны избавитися нам Господа умоли, богоприятным твоим ходатайством, да с тобою Воспеваем: Аллилуйа, Аллилуйа, Аллилуйа, Аллилуйа!

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов Отче Николае! Миру всему источая многценное милости миро и неисчерпаемое чудес море, крепости духовные уставляеши, и я восхваляю тя любовцю, преблаженне Святителю Николае: ты же яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед освободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Молитва Святителю Николаю Чудотворцу

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому, в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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