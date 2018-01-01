346 членов семьи: где живет самый большой клан в Украине

Регистрация национального рекорда намечена на 8 июля.

Семья из 346 человек живет в Украине.

В Украине нашлась семья из 346 человек. Теперь этот рекорд осталось зарегистрировать.

"Семья Семенюков – это целая рота человек: 13 детей (ныне живых 10), 127 внуков, 203 правнука и 3 праправнука", – сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

Главой семьи является 87-летний Павел Семенюк. Всю свою жизнь он проработал строителем в Доброславе Одесской области. При этом женат Семенюк был женат всего один единственный раз.

Регистрация национального рекорда намечена на 8 июля. Кроме того, украинская семья имеет полное право на получение мирового рекорда: в Книге Рекордов Гиннеса на данный момент самым большим семейством признано индийское – из 192 членов семьи.

Напомним, 27 июня львовский стронгмен Олег Скавыш зубами протащил почти на пять метров легкий транспортный самолет Ан-2, на борту которого находились 15 человек (вместе с людьми и топливом весил 5 тонн 13 килограмм), установив рекорд Украины.

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