55-летняя мать четырех детей решила посоревноваться с дочкой за звание "Мисс Галактика": фото

Дочь лично помогала маме готовиться к конкурсу.

Лори Мейсак – 55-летняя шотландка, у которой четыре ребенка – стала главной конкуренткой собственной 24-летней дочери Эми на конкурсе красоты "Мисс Галактика".

Эми принимает участие в конкурсах красоты с 19 лет. А вот Лори до сих пор лишь морально поддерживала дочку – но незадолго до начала конкурса друзья все же уговорили ее попробовать собственные силы, пишет Daily Mail.

Эми лично готовила мать к конкурсу: учила ходить по подиуму, правильно демонстрировать свою красоту.

При этом обе – и мать, и дочь – в результате завоевали короны: Эми стала Miss Grand International Scotland, а ее мать – первой вице-мисс. "Это был мой первый конкурс красоты, я никогда прежде не делала ничего подобного. Я подумать не могла, что стану вице-мисс и вся моя семья будет так мною гордиться", – заявила Лори Мейсак.

Лори с Эми признались, что их часто принимают за сестер.

Ранее в Венесуэле участницы конкурса красоты поскандалили из-за секс-услуг толстосумам. Организаторы начали собственное расследование инцидента.