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6 боевиков получили черные мешки. Волонтер рассказала о продвижении сил АТО

Сегодня, 14:25

Оксана Быкова говорит, что силы АТО еще на день ближе к победе.

Донецк, кладбище, могилы, боевики
Кладбище боевиков в Донецке donpress.com
В среду, 24 мая, утром стало известно, что силы АТО на Донбассе уничтожили еще шесть пророссийских боевиков террористической "Донецкой народной республики".

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова рассказала на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинским военным удалось немного продвинуться в "серой зоне", а боевикам понадобились шесть черных мешков.

К сожалению волонтер не уточнила, где это произошло, однако напомним, что, по данным штаба АТО, одним из наиболее "горячих" направлений было Донецкое, где боевики особенно активно обстреливали позиции украинских военных в промзоне Авдеевки и в Песках.

Также напомним, что ранее волонтер рассказала о том, что 18 боевиков "застрелились" и получили черные мешки.

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Быкова, волонтер, силовики, боевики, уничтожение
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