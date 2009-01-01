6 боевиков получили черные мешки. Волонтер рассказала о продвижении сил АТО

Оксана Быкова говорит, что силы АТО еще на день ближе к победе.
Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова рассказала на своей странице в Facebook.
По ее словам, украинским военным удалось немного продвинуться в "серой зоне", а боевикам понадобились шесть черных мешков.
К сожалению волонтер не уточнила, где это произошло, однако напомним, что, по данным штаба АТО, одним из наиболее "горячих" направлений было Донецкое, где боевики особенно активно обстреливали позиции украинских военных в промзоне Авдеевки и в Песках.
Также напомним, что ранее волонтер рассказала о том, что 18 боевиков "застрелились" и получили черные мешки.