6 боевиков получили черные мешки. Волонтер рассказала о продвижении сил АТО

Оксана Быкова говорит, что силы АТО еще на день ближе к победе.

Кладбище боевиков в Донецке donpress.com

В среду, 24 мая, утром стало известно, чтона Донбассе уничтожили еще шесть пророссийских боевиков террористической "Донецкой народной республики".

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова рассказала на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинским военным удалось немного продвинуться в "серой зоне", а боевикам понадобились шесть черных мешков.

К сожалению волонтер не уточнила, где это произошло, однако напомним, что, по данным штаба АТО, одним из наиболее "горячих" направлений было Донецкое, где боевики особенно активно обстреливали позиции украинских военных в промзоне Авдеевки и в Песках.

Также напомним, что ранее волонтер рассказала о том, что 18 боевиков "застрелились" и получили черные мешки.