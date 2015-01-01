7-я бригада боевиков ЛНР несет потери — то дезертиры сбегут, то у пушкарей снаряды рванут

Из-за нарушения правил безопасности при разгрузке боеприпасов получили тяжелые травмы пять военнослужащих.

Артиллеристы боевиков, иллюстрация garmata.org

В соединениях и частяхувеличивается количество случаев дезертирства и самоубийств, что связано с физическим и морально-психологическим перегрузкам личного состава.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно, украинской разведке, вчера, 10 января, в 7-й "отдельной мотострелковой бригаде" ЛНР, которая дислоцируется в Брянке Луганской области, самовольно покинули место службы десять военнослужащих подразделения противовоздушной обороны.

А в артиллерийском подразделении бригады в результате нарушения правил безопасности во время разгрузки боеприпасов получили тяжелые травмы пять военнослужащих, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, 1 и 2 января по указанию командующего 2-го "армейского корпуса" ЛНР был проведен сбор по тревоге с построением всего личного состава в подразделениях 7-й бригады. Это было сделано для наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в Новогоднюю ночь, употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах.