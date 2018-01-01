8 мая: чем знаменателен этот день и что за праздник День памяти

На официальном уровне в Украине этот праздник начали отмечать в недавнем прошлом.

Символом Дня памяти является красный мак УНІАН

В Украине 8 мая последние три года, с 2015-го, согласно постановлению Верховной Рады, отмечается День памяти и примирения.

Некогда, более семи десятилетий день, в 1945-м году представители нацистской Германии (Третьего Рейха) объявили о своей безоговорочной капитуляции и, соответственно, своем поражении во Второй мировой войне.

В том же 2015-м депутаты Рады приняли решение отмечать 9 мая в формате Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного еще со времен СССР Дня Победы в ВОВ. Таким образом, народные избранники определили 8-9 мая как дни чествования памяти всех жертв Третьего рейха.

Символом Дня памяти является красный мак. В 2018-м специальный венок из красных маков будет украшать голову памятника "Родина-мать" в столице Украины, возле которого будут проходить множество торжественных мероприятий.

Естественно, что день Памяти и примирения отмечают не только в Украине. Еще в 2004-м статус 8 мая был установлен Генассамблеей Организации объединенных наций. С 2005 же года года в данный день чтут память жертв ВОВ во многих странах мира.

Напомним, ранее "Главред" подготовил подборку различных поздравлений к 9 мая.

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