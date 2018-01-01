9 марта – какой сегодня праздник: жизнеполагающие цитаты Тараса Шевченко

В честь праздника "Главред" решил напомнить самые знаковые высказывания из творчества Великого Кобзаря.
В честь праздника "Главред" решил напомнить самые знаковые цитаты из творчества Великого Кобзаря.
Про любовь
Да любитесь, чернобровые, да не с москалями.
(Та кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями. — "Катерина", 1838)
***
Любітеся, брати мої, Украйну любіте, і за неї, безталанну, Господа моліте.
***
Мені ж, мій Боже, на землі
Подай любов, сердечний рай!
І більш нічого не давай!
***
Любов — Господня благодать!
Люби ж, мій друже, жінку, діток;
Діли з убогим заробіток,
То легше буде й зароблять.
Про Украину и патриотизм
Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше — спати, спати
І спати на волі.
***
В ком нет любви к стране родной,
Те сердцем нищие калеки.
***
Борітеся — поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!
***
Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!
***
Свою Україну любіть. Любіть її… Во время люте. В останню, тяжкую минуту за неї Господа моліть.
Про украинский язык
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
***
І возвеличимо на диво
І розум наш, і наш язик…
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что не хочет объявить 2019-й Годом украинского языка – и предложил альтернативу. Он также пообещал позаботиться о гражданах Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымскотатарский и другие языки.