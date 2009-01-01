Адвокат о жутких условиях содержания заключенных в Крыму: сырой хлеб, суп с шерстью и забитые камеры

Адвокат отметил, что заключенных в камерах в два раза больше, чем общих мест для них.

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал о нечеловеческих условиях содержания политических заключенных — граждан Украины — в симферопольском СИЗО аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на странице в Facebook.

В сообщении говорится, что "политзаключенные в Крыму содержатся в нечеловеческих условиях. Заключенные жалуются на переполненные камеры, антисанитарию, укусы насекомых, отсутствие нормального питания и медицинского обслуживания. Политическим заключенным, многие из которых уже почти год находятся под стражей, не предоставляется возможность свидания с родственниками".

Курбединов также отметил, что заключенных в камерах в два раза больше, чем общих мест для них.

"Люди спят по очереди на кроватях. Если в камере 10 коек, то там находятся 20 человек ", — заявил адвокат.

Подзащитные также жалуются адвокату на антисанитарию в камерах и отсутствие нормального питания. "Заключенные могут есть только то, что приносят им родные и близкие. Еда (которую дают в СИЗО — ред.) Ужасная, ее невозможно есть. Ребята говорят, что, когда приносят суп, там плавает кожа с шерстью. Если это каша, то она на таком масле, что через неделю у тебя желудок просто "встанет". Хлеб — полусырой", — говорит адвокат.

По его словам, люди в СИЗО страдают от укусов блох и клопов. Кроме того, в таких условиях у многих заключенных начали возникать проблемы со здоровьем. В свою очередь, в СИЗО не могут оказать необходимую медицинскую помощь, потому что отсутствуют необходимые медикаменты.

Он также навел пример, как заключенные сами проводят небольшие операции своим сокамерникам.

"В медчасти говорят прямо, что им не присылают те медикаменты из Москвы, которые должны. А возьмем Арсена Джеппарова, которому сделали операцию сами "узники" — удалили фурункул. Когда его отвезли в больницу, он уже совсем плохой был. Его прооперировали и под наркозом назад бросили в камеру. Ему в больнице даже не дали прийти в себя. Он от наркоза отходил уже в камере ", — пишет Курбединов.

Напомним, Мустафа Джемилев заявил, что в оккупированном Крыму Россия нарушает Женевскую конвенцию и совершает военные преступления.