Адвокат объяснила, почему защита Зайцевой не будет обжаловать ее арест

Защитники не хотят привлекать внимание к девушке, отметила Козырь.

Алена Зайцева УНИАН

Защита студентки, которая на иномарке въехала в людей в центре Харькова, не будет обжаловатьпервой инстанции.

Об этом рассказала ее адвокат Юлия Козырь, говорится в сюжете ТСН.

В то же время она подчеркнула, что защитники не хотят создавать вокруг девушки ажиотаж.

"Мы не будем подавать апелляцию. Не хотим привлекать внимание, создавать ажиотаж вокруг Зайцевой…", — отметила собеседница.

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — травмированы и доставлены в больницу.

Алена Зайцева находилась за рулем Lexus, ее задержали правоохранители. Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления. В Харькове на заседании суда прокурор сказал, что в ходе медосмотра в организме студентки были обнаружены опиаты.

Видео: ТСН