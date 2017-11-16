Актрисы фильмов для взрослых обвинили легендарного коллегу в домогательствах

Вал сообщений о сексуальных домогательствах на Западне начинает приобретать совсеи причудливые формы

Порноактер и режиссер Рон Джереми

Известного порноактера и режиссера, 64-летнего Рона Джереми, обвинили в сексуальных домогательствах и насилии

Первой с обвинениями выступила актриса XXX-фильмов Джинджер Бэнкс. Она заявила о том, что в 1987 году Джереми домогался к ней и к другим актрисам, сообщает портал "Page Six".

Тот, в свою очередь, поспешил ответить, сказав, что все тогда делалось ради шутки и пикантных фотоснимков:

"Это наигранные флирт и прикосновения для фотографий. Именно то, за что люди платят мне на встречах", − заявил он.

Затем порноактриса Дженифер Стил заявила о том, что Джереми изнасиловал ее дважды в 1997-м. Однако тот катергорически отверг все ее обвинения.

Напомним, ранее порноактер-рекордсмен посетовал на то, что индустрия секс-фильмов идет на спад.