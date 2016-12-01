Ан-132, "Фантом" и "Охотник". Опубликована инфографика успехов "Укроборонпрома" в 2016 году

Новейшие разработки "Укроборонпрома" были презентованы течение 2016 года.

Украинский броневик "Дозор" ukroboronprom.com.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" подвел итоги своей деятельности в 2016 году и показал инфографику своих инновационных проектов.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

В сообщении отмечается, что новейшие разработки, которые отвечают потребностям ведения современной войны, стали приоритетом работы специалистов "Укроборонпрома" и были презентованы течение 2016 года.

"Наши специалисты представили в течение года новые инновационные разработки и доказали конкурентоспособность отечественного оборонно-промышленного комплекса. Беспилотная техника, боевые модули, новый самолет - все это сделано в Украине, в кооперации с западными партнерами", — заявили в концерне.

Среди главных инновационных проектов назван новейший транспортный самолет Ан-132, беспилотники "Горлица" и "Фантом", боевые модули "Тайпан", "Дуплет" и "Кастет", цифровая система управления огнем "Охотник", минометы и много другого вооружения. Следует отметить, что все эти разработки "Укроборонпром" осуществляет за свой счет.

В рамках инновационного развития Концерн создал специальную платформу, которая построена по образцу американского Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA). Она станет площадкой, которая объединит разработчиков, стартапы, инвестиционные фонды и военных. Платформа позволит сконцентрировать передовую научную мысль, инвестиции, механизм обмена и защиты технологий.

Напомним, ранее в Украине представили первый опытный образец многоцелевого самолета Ан-132.

Фото: "Укроборонпром".