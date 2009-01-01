Ан-225. Единственный и непревзойденный

Необычное имя "Мрія" генконструктор Балабуев дал команду нанести на борт Ан-225 в ночь, за несколько часов до торжественной выкатки из цеха.

На фоне всеобъемлющего "занепада", в том числе в такой важной и наукоёмкой отрасли, как авиастроение, с трудом верится в то, что Украина ещё не так давно производила в значительных количествах образцы авиационной техники, такие, например, как самолёты Ан-124 "Руслан", до сих пор остающиеся непревзойдёнными в своём классе.

В начале пятидесятых годов прошлого века выдающийся авиаконструктор Олег Константинович Антонов по заданию партии и правительства (этим рефреном в то время сопровождалось любое ответственное задание или назначение на должность) организовал и возглавил в Киеве опытное конструкторское бюро (ОКБ), позже названное его именем. Самое молодое из существовавших в СССР авиационных конструкторских бюро быстро обрело мировую славу благодаря созданию целого семейства востребованных самолётов, начало которому положила знаменитая "Аннушка" Ан-2. К великому сожалению, годы величия и заслуженной славы остались в прошлом, а сейчас для ОКБ наступили суровые времена неопределённости и забвения. Некогда могучее, имевшее фантастические производственные показатели предприятие, лишённое государственной поддержки после обретения Украиной независимости, с трудом выживает и ещё ухитряется что-то создавать только благодаря доходам от авиаперевозок и авторского сопровождения ещё находящихся в эксплуатации самолётов марки "Ан".

Также непростой оказалась судьба самого большого и существующего в единственном экземпляре самолёта Ан-225, спроектированного и построенного антоновцами в далёком 1988 году. Созданный на базе транспортного Ан-124 исключительно как носитель компонентов космической системы "Буран — Энергия", он так и не нашёл применения по своему прямому назначению. Причина — развал СССР и последовавшее вслед за этим прекращение финансирования чрезвычайно дорогой программы, элементом которой являлся Ан-225.

Много пересудов вызвало необычное имя "Мрія", которое преемник Антонова генеральный конструктор Пётр Васильевич Балабуев дал команду нанести на борт Ан-225 в ночь, буквально за несколько часов до его торжественной выкатки из сборочного цеха. В своё время Антонов (предварительно согласовав это решение с НТС) назвал свои детища Ан-22 — "Антеем", Ан-124 — "Русланом", и в этом была определённая логика. Во-первых, это имена легендарных героев, а, во-вторых, там присутствует буквосочетание "Ан", являющееся фирменным брендом для всех самолётов, разработанных в руководимом им ОКБ.

Что же касается наименования "Мрія", то недоумение длилось недолго. Кто-то из сотрудников сразу же предложил весьма правдоподобную версию о том, что Балабуев таким образом увековечил в названии самолёта своё семейство: Максим (сын) — Раиса (жена) — Ирина (дочь) — Я (понятно кто). О том, что название "Мрія" появилось на борту Ан-225 неспроста и было сюрпризом для всего трудового коллектива, пишет в своих мемуарах ведущий конструктор Ан-225 Анатолий Вовнянко, отдавая, правда, предпочтение версии о причастности к этой истории Михаила Горбачёва и его супруги Раисы Максимовны.

Воздушный гигант после успешного завершения цикла лётных испытаний побывал на всевозможных авиакосмических выставках, перевёз несколько тысяч тонн гуманитарных грузов, но в 1994 году был поставлен на "прикол" по причине неопределённости его дальнейшей судьбы и убыточности эксплуатации. Через семь лет вынужденного простоя всё-таки нашлись средства и возможности для выполнения восстановительных работ.

Вот, что об этом рассказал Герой Украины, заслуженный лётчик-испытатель Александр Галуненко: "Как памятник и как склад запасных частей для "Русланов", самолёт Ан-225 несколько лет простоял на аэродроме Гостомель, что под Киевом. За эти годы забвения создатели гиганта напряжённо работали над возможными вариантами его применения. Однако отсутствие источников финансирования не позволяло реализовать ни один из многочисленных проектов. Тем не менее, из-за рубежа постоянно шли заказы на перевозку сверхгабаритных и сверхтяжёлых грузов, с которыми не могли справиться даже "Русланы". В конце концов деньги нашли, и Генеральный конструктор принял решение о восстановлении и модернизации Ан-225 в полноценный коммерческий грузовой самолёт. 7 мая 2001 года вошёл в историю как день второго рождения этого чуда техники, единственного, кто способен принять на борт и перевезти 250 тонн коммерческой загрузки на расстояние 3000 км, а 200 тонн — на 4500 км".

С тех пор Ан-225, приписанный к авиатранспортной компании "Авиалинии Антонова", периодически летает по всему миру, перевозя уникальные грузы и потрясая воображение людей, имевших удовольствие его лицезреть.

(c использованием материала из книги "Лётный риск". Киев, 2012 г.)

Олег Коршунов