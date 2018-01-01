Аналитики выяснили, чего больше всего мужчинам и женщинам не хватает в сексе

И "слабый", и "сильный" пол неутомимы в стремлении улучшить свою половую жизнь.

Парочка перед интимом WuzzUp

И мужчинам, и женщинам одинаково не хватает предварительных ласк перед интимом.

Соответствующее сообщение опубликовал популярный глянцевый журнал для мужчин Мaxim со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками центра BodyLogicMD.

Согласно полученным результатом, женщинам также очень важно регулярно заниматься сексом, меняя позы. Для мужчин же крайне важно получить от партнерши анальный секс.

Кроме того, "сильный пол" постоянно норовит попробовать секс с двумя женщинами либо вовсе групповой секс. Женщины на третью позицию поставили ласки с интимными игрушками.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда людей чаще всего тянет на секс.